Russland spitzt auf Infineon

Das erklärte Russlands Staatschef Dmitri Medwedew am Freitag nach einem Treffen mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel im russischen Sotschi. Die Investitionen sollten der russischen Wirtschaft helfen, sich schneller zu reformieren.



Merkel blieb wenig konkret. Sie habe mit Medwedew über Kooperationsmöglichkeiten in der Halbleiterbranche gesprochen, die sich auf Infineon und Qimonda erstreckt hätten. Infineon hatte zuvor erklärt, die Gespräche liefen bisher allein auf politischer Ebene, die Unternehmensspitze sei nicht eingebunden. Auch der Qimonda-Insolvenzverwalter ist bisher nicht beteiligt.



(APA)