Russland stellt ein Gas-Ultimatum

Weißrussland hat sechs Tage Zeit die Vervierfachung zu akzeptieren | Russland droht damit, alle Gaslieferungen nach Weißrussland einzustellen, falls das Land die angekündigte Vervierfachung des Preises nicht akzeptiert. Der staatliche russische Gasmonopolist Gazprom erklärte nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Montag , der derzeitige Liefervertrag laufe in sechs Tagen aus. "Die Verhandlungsposition Weißrusslands ist verantwortungslos und bedroht die Energieversorgung des ganzen Landes", warnte ein Gazprom-Sprecher. Gazprom fordert von Weißrussland ab Jahresbeginn 200 Dollar (152 Euro) je 1000 Kubikmeter Gas. Bisher zahlte das Land 47 Dollar.
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Weiter erklärte der staatliche Konzern, Weißrussland könne 80 Dollar je 1000 Kubikmeter in bar bezahlen und den Rest mit einer 50-prozentigen Beteiligung an dem weißrussischen Pipeline-Betreiber Beltransgaz. Weißrussland und Russland streiten sich jedoch über den Wert der Beteiligung.
Den Hintergrund des Konflikts bildet Russlands Vormachtsstreben. Die russische Regierung hat die wirtschaftliche Macht Gazproms bereits mehrmals genutzt, um seine Interessen durchzusetzen. Anfang 2006 hatte es einen ähnlichen Konflikt wegen der Erdgaslieferungen an die Ukraine gegeben, die in den Augen des Krems, zu westlich orientiert ist.
In dem Zusammenhang sagte der deutsche Experte für organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität Jürgen Roth in einem Spiegel-Interview, Gazprom stehe "für Korruption, für eine gigantische Selbstbereicherung der früheren sowjetischen Nomenklatura, der neuen russischen Business-Elite und kriminellen Strukturen."