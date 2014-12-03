RUSSLAND vom PARTNER zum BUHMANN

Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde der russische Präsident Putin in den USA aber auch in der EU hofiert und vieles deutete auf eine neue Ära in den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland hin.



Nachdem es Putin gelang Russland zu stabilisieren und er erreichte, dass ein gewisser Reichtum auch in der breiten Masse der Bevölkerung sichtbar wurde erkannte man im Westen eine gefährliche Entwicklung für die Vorherrschaft der USA auf der Welt, denn nach dem Zerfall Russlands unter Jelzin drohte der flächenmäßig größte Staat von der Regionalmacht zur Weltmacht wiederaufzusteigen.



Da nach der westlichen Ideologie nicht sein kann, was nicht sein darf (Erstarken einer 2. Weltmacht), da geostrategische bzw. wirtschaftliche Interessen des Westens und hier vor allem der USA tangiert werden, hat man ganz bewusst Stellvertreterkriege in Syrien, Libyen, Ukraine usw. ausgelöst bzw. die NATO trotz gegenteiliger Vereinbarungen mit Russland gegen Osten erweitert um zu sehen, wann der russische Bär reagiert.



Als es um die Krim oder besser gesagt den Schutz der russischen Schwarzmeerflotte und damit dem Zugang zum Mittelmeer ging war Russland zum Handeln gezwungen und hat damit dem Westen die Grenzen aufgezeigt, wobei Russland in Wahrheit nichts ANDERES als jede Großmacht getan hat nämlich den Versuch geostrategische bzw. wirtschaftliche Interessen zu wahren. Daraus ergibt sich auch, dass die Bevölkerung in Russland heute glaubt, dass die Sanktionen gegen ihr Land nur deshalb verhängt wurden, weil sie Russen sind und sie fühlen sich von Europa verraten und verkauft.



In Russland ist es mittlerweile so, dass das Volk hinter Putin steht und jegliche Kritik an Putin vom Großteil der Bevölkerung als Hochverrat angesehen wird und Angela Merkel bei der russischen Bevölkerung in etwa genauso beliebt ist wie in Griechenland, wo sie und Deutschland mit Hitler verglichen und dämonisiert wird.



https://www.youtube.com/watch?v=jV4f290n7oI&feature=youtu.be