Russland will den Kaviarhandel verstaatlichen

Kaviarkauf ist in Russland eine Gewissenssache: Weil die Branche hoch kriminell ist, erwägt die Regierung seit kurzem die Wiedereinführung eines Staatsmonopols. Der innerrussische Handel mit schwarzem Kaviar sei zu fast 100 Prozent illegal, verkündete Landwirtschaftsminister Alexej Gordejew Anfang Dezember in Moskau.



"Ein Gesetz über den Handel mit Störfisch und Kaviar ist dringend notwendig, darunter auch das Staatsmonopol im Großhandel", forderte Gordejew auf einer Regierungssitzung.



Umweltschützer schlagen Alarm: Europa werde derzeit mit illegalem Kaviar überschwemmt, warnt die Umweltstiftung World Wide Fund For Nature (WWF).



Leere Fangnetze



Mehrere Störarten in Asien und Europa seien vom Aussterben bedroht. Im Wolga-Delta am Kaspischen Meer, Russlands klassischem Fanggebiet, klagen die Fischer immer häufiger über leere Netze. Die allermeisten von ihnen sind Wilderer, die ohne Lizenz nach den begehrten Stören fischen.



Zur traditionellen russischen Küche gehört der schwarze Kaviar ebenso wie die mit Faschiertem gefüllten Teigtaschen Pelmeni und die Suppe Borschtsch.



Während der Kaviar-Gourmet in Westeuropa die salzigen Körnchen am liebsten mit Champagner oder trockenem Weißwein herunterspült, bevorzugt man in Russland eine kräftigere Variante. Eine Scheibe Weißbrot, dick mit Butter bestrichen, oben drauf ordentlich Kaviar und dazu ein Glas Wodka - so lässt sich selbst der kälteste Winter überstehen.



In der Sowjetunion zählte Kaviar beinahe zu den Grundnahrungsmitteln. Die Zeiten, in denen fürsorgliche Mütter ihren Kindern am Abend vor der Abiturprüfung ein Glas Kaviar zur Stärkung der Nervenkraft hinstellten, sind allerdings längst vorbei. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Kaviar gegessen habe. Er ist mir viel zu teuer", sagt die Lehrerin Katja (26) beim Einkaufen, während sie an den Kaviar-Ständen vorübergeht.



"Dewuschka (Junge Frau)", rufen die aserbaidschanischen Fischverkäufer der schlanken, dunkelhaarigen Frau hinterher, "für Dich kostet das Kilo Kaviar nur 11.000 Rubel." Die Summe (umgerechnet 320 Euro) entspricht einem monatlichen Lehrergehalt. Die Qualität der auf Märkten angebotenen Ware kann mit dem Exportkaviar nicht mithalten. Wer im Westen schwach gesalzenen Beluga-Rogen genießen möchte, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bis zu 600 Euro kostet der Edelkaviar - pro 100 Gramm.



In Russland sind viele Kaviar-Liebhaber angesichts der hohen Preise für die begehrte Delikatesse und der Berichte über das Aussterben des Störs auf die grobkörnige rote Alternative umgestiegen. Der schmecke ebenso gut zum Wodka, betonen Kenner.



Automaten-Kaviar



Besonders bequem können sich seit einiger Zeit Moskauer Beamte mit Lachskaviar eindecken. Ein findiger Geschäftsmann stellte einen Kaviar-Automaten direkt im Rathaus auf. Die Maschine spuckt Dosen in der Größe von 100 bis 300 Gramm aus.