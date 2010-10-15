Russland will Teile der Aeroflot verkaufen

Die russische Regierung hatte im Juli angekündigt, erstmals seit den 90er Jahren im großen Stil Staatsunternehmen teilweise zu privatisieren, um so in den kommenden Jahren umgerechnet rund 38 Milliarden Euro einzunehmen.



Geplant ist allerdings, dass der Staat einen Anteil an den Unternehmen und somit auch die Kontrolle behält. Auf der Privatisierungsliste stehen auch die Sberbank, das größte Finanzinstitut des Landes, sowie der Ölkonzern Rosneft.