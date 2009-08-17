RWE will Enea

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Der Energiekonzern RWE will seinen Marktanteil in Polen mit einer Übernahme der Mehrheit am drittgrößten Versorger des Landes ausbauen.
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"Wir haben ein nicht bindendes Angebot für 67,05 Prozent von Enea abgegeben", sagte eine Konzernsprecherin am Montag.
Bedingung sei ein positives Ergebnis bei der Prüfung der Bücher des Versorgers. Die polnische Regierung erklärte, mit RWE exklusive Verhandlungen zu führen.
(Reuters)