RZB bündelt Immobilien

Das Immobilien-Neugeschäft der Raiffeisen Zentralbank (RZB)-Töchter Concorde Projekt und Raiffeisen Property Invest sowie von Raiffeisen Holding, Strabag Development und Uniqa wird gebündelt: Mit der Raiffeisen evolution sollen Synergien gehoben und die Marktposition gestärkt werden, sagte RZB-Vorstand Karl Sevelda gestern vor Journalisten. Die RZB hält 40% an der Immobilientochter, die anderen Unternehmen je 20%. Das Projektvolumen soll bis 2006 bei 800 Mill. Euro liegen, davon entfallen 300 Mill. Euro auf Österreich, der Rest auf Zentral- und Osteuropa.