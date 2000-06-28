RZB erwartet heißen Börsensommer

Eine alte Börsenweisheit lautet "Sell in May and go away". Im heurigen Jahr sollten sich die Anleger aber nicht daran halten, meinen die Finanzexperten der Raiffeisen Zentralbank (RZB). Sie erwarten nämlich einen heißen Börsensommer.
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Im dritten Quartal werde es zu einer Trendwende bei Aktien der "New Economy" kommen, sagte RZB-Chefanalyst Peter Brezinschek gestern, Dienstag, in einer Pressekonferenz.
Im neuen Asset-Allocation-Modell der RZB, das auf Währungsregionen basiert und eine Normalaufteilung von 70% Aktien und 30% Anleihen vorsieht, wurde bei den Aktien eine eigene "New Economy"-Kategorie eingeführt. Sie enthält Aktien der NASDAQ (70%) und des Neuen Marktes (30%). Risikobewußten Anlegern empfiehlt die RZB eine Aufstockung des Aktienanteils gegenüber der Benchmark um sieben Prozentpunkte auf 77%.
In den USA deute vieles auf ein "Soft-Landing" der Konjunktur hin, sagte der Leiter der Aktienmarktanalyse der RZB, Helge Rechberger. Die RZB erwartet an den US-Aktienmärkten, die im 1. Halbjahr einen Rückschlag hinnehmen mussten, einen breiten Aufschwung mit überdurchschnittlichen Zuwächsen bei Technologie- und Telekomtiteln.