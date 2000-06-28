RZB erwartet heißen Börsensommer

Im dritten Quartal werde es zu einer Trendwende bei Aktien der "New Economy" kommen, sagte RZB-Chefanalyst Peter Brezinschek gestern, Dienstag, in einer Pressekonferenz.



Im neuen Asset-Allocation-Modell der RZB, das auf Währungsregionen basiert und eine Normalaufteilung von 70% Aktien und 30% Anleihen vorsieht, wurde bei den Aktien eine eigene "New Economy"-Kategorie eingeführt. Sie enthält Aktien der NASDAQ (70%) und des Neuen Marktes (30%). Risikobewußten Anlegern empfiehlt die RZB eine Aufstockung des Aktienanteils gegenüber der Benchmark um sieben Prozentpunkte auf 77%.



In den USA deute vieles auf ein "Soft-Landing" der Konjunktur hin, sagte der Leiter der Aktienmarktanalyse der RZB, Helge Rechberger. Die RZB erwartet an den US-Aktienmärkten, die im 1. Halbjahr einen Rückschlag hinnehmen mussten, einen breiten Aufschwung mit überdurchschnittlichen Zuwächsen bei Technologie- und Telekomtiteln.