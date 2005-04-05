s Versicherung mit Rekord

Insgesamt habe das Unternehmen das beste Geschäftsergebnis seit seiner Gründung vor 20 Jahren erreicht, erklärte Generaldirektor Michael Harrer im Rahmen der Bilanzpressekonferenz in Budapest. Die s Versicherung ist der Exklusiv-Partner der Sparkassen-Gruppe unter Führung der Erste Bank AG und überall dort tätig, wo der Sparkassensektor im Ausland aktiv ist; also bisher in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien und in Slowenien indirekt über die Kärntner Sparkasse. Wenn die Erste Bank ihre Pläne verwirklicht und nach Rumänien und Serbien geht, werde daher auch die s Versicherung den Schritt in diese Märkte prüfen, erklärte Harrer. Bisher stammen 21% der Prämieneinnahmen aus dem Ausland. Bis 2007 sollen es rund 30% sein. In Ungarn sei das Wachstum noch etwas schmal, aber auch hier soll - wie in der Slowakei - spätestens 2006 die Gewinnzone erreicht werden.



In den beiden Sparten Leben und Unfall erzielte die s Versicherung 2004 ein Prämienvolumen von 900,96 Mio. Euro (+16,63%). Das Volumen der laufenden Prämien für Lebensversicherungen stieg vorallem dank der staatlich geförderten Zukunftsvorsorge um 20,10% auf 335,13 Mio. Euro. Die Versicherungssumme belief sich Ende 2004 auf 21,43 Mrd. Euro (+14,4%). An Versicherungsleistungen wurden in der Sparte Leben 232 Mio. Euro ausbezahlt. Das sind um 8,7% weniger als 2003, als 15-jährige Verträge fällig geworden waren.