Die Sonderzeichen groß:



A mit Breve



Ă



C mit Akut



Ć



C mit Hatschek



Č



D mit Querstrich



Đ



E mit Hatschek



Ě



E mit Ogonek



Ę



L mit Strich



Ł



N mit Hatschek



Ň



R mit Hatschek



Ř



S mit Zedille



Ş



U mit Ring



Ů



Z mit Hatschek



Ž



Die Sonderzeichen klein:



A mit Breve



ă



C mit Akut



ć



C mit Hatschek



č



D mit Querstrich



đ



E mit Hatschek



ě



E mit Ogonek



ę



L mit Strich



ł



N mit Hatschek



ň



R mit Hatschek



ř



S mit Zedille



ş



U mit Ring



ů



Z mit Hatschek



ž



Weitere spezielle Zeichen:



CO2



CO 2



m2



m2



m3



m3



Hochgestellt



a2



Tiefgestellt



H 2 O



Gesperrt



Achtung



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