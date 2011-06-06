Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von Niemandâ
Ein echter Vorspannpunktč
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Die Sonderzeichen groß:
A mit Breve
Ă
C mit Akut
Ć
C mit Hatschek
Č
D mit Querstrich
Đ
E mit Hatschek
Ě
E mit Ogonek
Ę
L mit Strich
Ł
N mit Hatschek
Ň
R mit Hatschek
Ř
S mit Zedille
Ş
U mit Ring
Ů
Z mit Hatschek
Ž
Die Sonderzeichen klein:
A mit Breve
ă
C mit Akut
ć
C mit Hatschek
č
D mit Querstrich
đ
E mit Hatschek
ě
E mit Ogonek
ę
L mit Strich
ł
N mit Hatschek
ň
R mit Hatschek
ř
S mit Zedille
ş
U mit Ring
ů
Z mit Hatschek
ž
Weitere spezielle Zeichen:
CO2
CO2
m2
m2
m3
m3
Hochgestellt
a2
Tiefgestellt
H2O
Gesperrt
Achtung
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