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S&#156;onderzeichen

Von Niemand&#226;

Wirtschaft
Bilůdtext

Ein echter Vorspannpunktč

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Die Sonderzeichen groß:

A mit Breve

Ă

C mit Akut

Ć

C mit Hatschek

Č

D mit Querstrich

Đ

E mit Hatschek

Ě

E mit Ogonek

Ę

L mit Strich

Ł

N mit Hatschek

Ň

R mit Hatschek

Ř

S mit Zedille

Ş

U mit Ring

Ů

Z mit Hatschek

Ž

Die Sonderzeichen klein:

A mit Breve

ă

C mit Akut

ć

C mit Hatschek

č

D mit Querstrich

đ

E mit Hatschek

ě

E mit Ogonek

ę

L mit Strich

ł

N mit Hatschek

ň

R mit Hatschek

ř

S mit Zedille

ş

U mit Ring

ů

Z mit Hatschek

ž

Weitere spezielle Zeichen:

CO2

CO2

m2

m2

m3

m3

Hochgestellt

a2

Tiefgestellt

H2O

Gesperrt

Achtung

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