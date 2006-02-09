Säbelrasseln im Atomstreit

Großbritanniens Premier Tony Blair verschärfte ebenfalls den Ton. Bei einer Anhörung im Parlament schloss auch er eine militärische Option nicht mehr aus. "Man kann in so einer Lage nie nie sagen." Der Westen habe zwar weiterhin die Absicht, den Streit mit diplomatischen Mitteln zu lösen. Die Entscheidung, den UN-Sicherheitsrat einzuschalten, sei nur "ein erster Schritt". Das Regime in Teheran begehe "einen sehr, sehr schweren Fehler", wenn es glaube, dass sich die Weltgemeinschaft mit einer Wiederaufnahme des Atomprogramms abfinden werde. Ahmadi-Nejad warf er eine "extrem aufwieglerische Rhetorik" vor.



Europa im Schussfeld



Nach Geheimdienstberichten arbeitet der Iran an Raketen mit Reichweiten bis nach Europa. Drei Raketengenerationen des Typs "Shahab" (Sternschnuppe) existieren bereits, eine vierte Generation ist im Entwicklungsstadium. Während die "Shahab-3" mit einer Reichweite von 1.300 Kilometern Israel erreichen kann, soll die nächste Generation mit einer Reichweite von 2.000 Kilometern laut der britischen "Guardian" sogar Ziele in Mitteleuropa treffen können. Ein europäischer Geheimdienst meint sogar, das Einkaufsprogramm des Iran sei bereits weit fortgeschritten. Über sensible Güter hinaus bemühe sich Teheran intensiv um Technologie und Know-how für militärische Nutzung.