Saddam ermahnt die USA

Bagdad - Iraks Diktator Hussein hat die USA ihrerseits zur Vernichtung ihrer ABC-Waffen aufgefordert. Erst danach könne Washington dies auch von anderen verlangen, wurde er am Mittwoch zitiert. Die USA riskierten zudem, dass nukleare und biologische Waffen aus ihrem Besitz in die Hände von Terroristen fielen. Als "Irrsinn" bezeichnete er Erwägungen der USA, Atomwaffen gegen den Irak und sechs weitere Staaten einzusetzen. "Vernünftige Männer in Amerika müssen die Launen ihrer risikofreudigen Herrscher, die bösen Elemente in ihren Seelen und deren Motive, die mit Rüstungsfirmen verbunden sind, im Zaum halten", so Saddam. Der Irak habe seine Massenvernichtungswaffen komplett vernichtet - wozu also noch UN-Waffeninspektoren ins Land lassen, meint Saddam wohl. Ob die Kurden auch so denken?