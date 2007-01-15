Saddam Husseins Mitangeklagte exekutiert

Der Halbbruder des früheren irakischen Machthabers Saddam Hussein, Barzan Ibrahim al-Tikriti, und der ehemalige Präsident des Revolutionstribunals, Awad al-Bandar, sind am Montag vor Sonnenaufgang gehängt worden.
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Das teilte der irakische Staatsanwalt Munkith al Farun mit. Badia Aref, ein Verteidiger von Awad al-Bander, bestätigte die Meldung gegenüber CNN.
Sie waren gemeinsam mit Saddam Hussein wegen eines Massakers an Schiiten im Jahr 1982 zum Tode verurteilt worden. Barzan al-Tikriti leitete in den Achtzigern den irakischen geheimdienst. Awad al-Bandar saß dem "Revolutionsgericht" vor, das nach einem missglückten Attentat auf Saddam Hussein in der Stadt Dujail 148 Schiiten zum Tode verurteilte.