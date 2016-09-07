Sadzid Husic wird Komponist für Transformers 5

Die Entscheidung des 24 jährigen Filmkomponisten ist nun gefallen bei der Pressekonferenz zur seiner Promo Tour in Stockholm gab Sadzid Husic zu sich für den Film Transformers Teil 5 entschieden zu haben und somit das Projekt mit Game of Thrones fallen gelassen zu haben.

Seit nun mehr als 5 Monaten kämpfte Filmemacher Michael Bay und Filmkomponist Steve Jablonsky um den gebürtigen Österreicher mit Verhandlungen und Gesprächen nun ist der Kampf zu Ende und der Sieg kann mitgenommen werden.

Seit nun mehr als 5 Monaten kämpfte Filmemacher Michael Bay und Filmkomponist Steve Jablonsky um den gebürtigen Österreicher mit Verhandlungen und Gesprächen nun ist der Kampf zu Ende und der Sieg kann mitgenommen werden.

Seit nun mehr als 5 Monaten kämpfte Filmemacher Michael Bay und Filmkomponist Steve Jablonsky um den gebürtigen Österreicher mit Verhandlungen und Gesprächen nun ist der Kampf zu Ende und der Sieg kann mitgenommen werden.