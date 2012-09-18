Sagen Sie niemals Leberkäse zu ihm

Man kann nur hoffen, dass Folgendes am Montagabend nicht auf Sie zutraf. Erstens: Sie essen eher spät zu Abend, zweitens: Sie konsumieren Ihr Essen vor dem Fernseher und drittens: Sie verfolgen dabei das Programm von Puls4. Trifft doch auf Sie zu? Na dann, Prost Mahlzeit! Diese Kombination könnte Ihnen sauer aufgestoßen sein. Puls4 zeigte in einer Spiegel-TV-Dokumentation die Schattenseite unserer konsumgesteuerten Gesellschaft. Supermärkte, die Faschiertes vom Vortag so mir nichts dir nichts wieder in die Etikettiermaschine stecken und als "frisch" anbieten? Harmlos. Unter dem Thema "Unser Essen macht uns krank: Lebensmittel-Skandale" war von "ranzigem Fleischmüll" bis sich gegenseitig zerfleischenden Schweinen und Hühnern alles dabei. Schwerpunkt war auch das in den 90er-Jahren publik gewordene BSE. Ein Thema, das selbst den "eingefleischten" Gulasch- oder Steak-Fan bestimmt nicht kalt gelassen hat. Man empfand Übelkeit, als vor laufender Kamera den wahnsinnigen Rindern der Gnadentod gewährt wurde. Auch ein Hygieneexperte kam zu Wort. Er erzählte von besonders ungustiösen Schmankerln aus seinem Berufsalltag (Stichwort: Knoblauchsoße mit menschlichen Eiter-Spuren), auf die hier aber nicht näher eingegangen werden muss. Es war eine informative Sendung. Und grausig. Vielleicht hat Österreich nun ein paar Vegetarier mehr. Aber liebes Puls4, für die Leberkäse-, Pardon, Neuburger-Werbung hätte sich bestimmt ein besserer Sendeplatz im Werbeblock gefunden, oder?