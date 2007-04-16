Sally Mae: Übernahme um 25 Milliarden Dollar

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Sally Mae, das auf Darlehen für US-amerikanische Studenten spezialisierte Unternehmen, wird von zwei Investmentfonds und den Banken JPMorgan Chase und Bank of America übernommen. Das berichtet das "Wall Street Journal" in seiner Online-Ausgabe. Als Kaufpreis werden 25 Milliarden Dollar (19 Mrd. Euro) genannt.
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Die beiden Fonds JC Flowers & Co und Friedman Fleischer & Lowe LLC werden demnach 50,2 Prozent an dem Unternehmen halten. Die beiden Banken erhalten dem Blatt zufolge jeweils 24,9 Prozent.
Sallie Mae, der größte Kreditgeber für amerikanische Studenten, ist auch unter der Bezeichnung SLM bekannt.