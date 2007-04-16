Sally Mae: Übernahme um 25 Milliarden Dollar

Die beiden Fonds JC Flowers & Co und Friedman Fleischer & Lowe LLC werden demnach 50,2 Prozent an dem Unternehmen halten. Die beiden Banken erhalten dem Blatt zufolge jeweils 24,9 Prozent.



Sallie Mae, der größte Kreditgeber für amerikanische Studenten, ist auch unter der Bezeichnung SLM bekannt.