Salzburg 2014: Waren alle informiert?

"Nach meiner Auffassung braucht keiner tun, als habe er nichts gewusst und etwas ist im Geheimen passiert. Das ist schon im Bereich des Lächerlichen", meinte Radmann in einem mit dem ORF geführten Telefoninterview.



Unterdessen hat Schwimm-Präsident Paul Schauer in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) im ORF öffentlich über einen baldigen Abschied von ÖOC-Präsident Leo Wallner nachgedacht. "Eine Blutauffrischung zu verlangen, ist auf jeden Fall richtig", sagte Schauer. Laut ORF-Angaben sei die außerordentliche Vorstandssitzung auf 23. September vorverlegt worden. (APA)