Salzburg: Entscheidung am 15. März

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Am 15.3.2009 wählen die Salzburger in einer Stichwahl ihren Bürgermeister. Kandidaten sind der Amtshinhaber Heinz Schaden (SPÖ) und sein Vize Harry Preuner (ÖVP).
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Wahlkarten können bis spätestens 12.3.2009 bei der Stadtverwaltung beantragt werden.
Persönlich können die Wahlkarten ab voraussichtlich Freitag, den 6.3.09 im Wahlkartenbüro im Kieselgebäude, Saint-Julien-Straße 20, 4. Stock oder im BürgerService Schloss Mirabell beantragt werden. Schriftlich beantragte Wahlkarten können ebenfalls ab diesem Zeitpunkt ausgestellt werden.
LinkWahlkarte beantragen