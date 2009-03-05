Salzburg: Entscheidung am 15. März

Wahlkarten können bis spätestens 12.3.2009 bei der Stadtverwaltung beantragt werden.



Persönlich können die Wahlkarten ab voraussichtlich Freitag, den 6.3.09 im Wahlkartenbüro im Kieselgebäude, Saint-Julien-Straße 20, 4. Stock oder im BürgerService Schloss Mirabell beantragt werden. Schriftlich beantragte Wahlkarten können ebenfalls ab diesem Zeitpunkt ausgestellt werden.



LinkWahlkarte beantragen