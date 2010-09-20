Salzburger Mängel

Dabei war wenige Tage zuvor auf internationalem Niveau Salzburg der Drittligist. Manchester City machte am Donnerstag aber nicht den Eindruck, über 90 Minuten die hundertprozentige Leistung abzurufen. Die Premier-League-Stars wussten jedoch genau, wann sie das entscheidende Schäuflein zulegen mussten, um einen ungefährdeten Sieg einzufahren. Den Salzburgern fehlte am Sonntag genauso diese Cleverness, wie ihnen am Donnerstag die Leidenschaft und das fanatische Publikum im Rücken fehlte, mit dem sich - wie das Beispiel Blau-Weiß Linz zeigt - auch ein überlegener Gegner in die Knie zwingen lässt.