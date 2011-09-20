Salzburger Nobel-Restaurant Schmederer geht pleite

Salzburg. 22 Monate schupfte der Koch Mario Kaltenbacher das angesagte Salzburger Restaurant Schmederer an der Kreuzbergpromenade, das er vom deutschen Mediamarkt-Saturn-Gründer Erich Kellerhals bzw. dessen Pusta & Jeschek GmbH für fünf Jahre gepachtet hatte. In den vergangenen Wochen pfiffen die Spatzen den nahenden Niedergang bereits von den Dächern.



Denn laut Elisabeth Eppich vom KSV1870 blieb der umtriebige Neo-Patron rund 81.400 Euro an Pachtzins schuldig. Und auch mit den Mitarbeitern hatte er sich anscheinend überworfen. Sie zogen wegen angeblicher unbezahlter Überstunden vor das Arbeitsgericht.



Am Montag wurde laut AKV, Creditreform und KSV1870 das Konkursverfahren über das Vermögen von Mario Kaltenbacher und über das Vermögen der Kulinarium & Feinschmecker GmbH - Geschäftsführer ist Kaltenbacher - eröffnet. Neben dem Pachtrückstand werden vor allem "negative Medienberichte" als Insolvenzursachen ins Feld geführt.



Laut Insolvenzantrag soll der Verpächter vor der Auflösung des Vertrages "noch zugesagt haben, eine Verbindlichkeit von Mario Kaltenbacher bei der Salzburger Sparkasse, für die der Verpächter haftete, zu tilgen". Auch sollten laut Insolvenzantrag mit der Auflösungsvereinbarung vom 2. September 2011 "sämtliche gegenseitigen Forderungen ausgeglichen sein".



"Die Ehegatten Kellerhals haben ihre mündliche Zusage, Mario Kaltenbach aus dieser schwierigen finanziellen Situation herauszuhelfen, dann nicht mehr eingehalten, sodass der Weg in die Insolvenz vorgezeichnet war", wird im Konkursantrag behauptet. Detail am Rande: Die Sparkasse Salzburg scheint nicht in der Gläubigerliste auf, sondern nur die Volksbank Salzburg.



619.400 Euro Schulden

Laut Creditreform und KSV1870 hat Kaltenbacher samt seiner Kulinarium GmbH zumindest 619.400 Euro Schulden angehäuft. Davon entfallen laut Aktenlage rund 247.000 Euro auf die Volksbank Salzburg:

- einen Kredit über 77.000 Schweizer Franken und einen über 86.000 Euro hat er bei der Bank Austria offen

- rund 59.000 Euro schuldet der Koch der Einkaufsgemeinschaft Hogast, davon sind 30.000 Euro durch eine Bankgarantie der Volksbank gedeckt

- weitere 36.000 Euro schuldet er der Salzburger Gebietskrankenkasse.



Vermögen verpfändet

Die Aktiva werden laut Creditreform mit 318.000 Euro beziffert, eine Liegenschaft in Kärnten (geschätzter Wert: 180.000 bis 200.000 Euro) ist mit 120.000 Euro zugunsten der Bank Austria und mit 140.000 Euro zugunsten der Volksbank Salzburg verpfändet; auch auf Wertpapieren (15.000 Euro) und zwei Lebensversicherungen (15.400 Euro) hat die Bank Austria Pfandrechte. Das freie Vermögen ist gering.



Der Zahlungsplan

"Eine Entschuldung über einen Zahlungsplan ist nach Verwertung des Vermögens beabsichtigt", weiß Elisabeth Eppich vom KSV1870. "Mario Kaltenbacher soll wiederum in seinen angestammten Beruf als Koch zurückkehren." Das Restaurant Schmederer soll für Herbst 2011 und Winter 2012 bereits rund tausend Reservierungen angenommen haben.

Dossier: Insolvenzen