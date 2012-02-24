Salzburger Trauerspiele

Natürlich darf nicht alles schlechtgeredet werden. Salzburg war in der K.o.-Phase der Europa League, das ist nicht selbstverständlich, und voraussichtlich hat Österreich ab 2013/14 trotz des Outs des Vizemeisters gegen Charkiw einen Europacup-Startplatz mehr. Und sonst? Naja. Es hat halt nicht gereicht. Nicht das eine Tor, dem acht der Ukrainer gegenüberstehen, nicht die Leistung, nicht die Einstellung. Die sonst so gern gebrauchte Ausrede österreichischer Vereine, dass die anderen im Europacup vertretenen Klubs über mehr Geld verfügen, greift in dem Fall nicht. Und selbst wenn: Basel zeigt, wie auch ein solches Manko kompensiert werden kann. Und im Umkehrschluss müsste Salzburg national alles gewinnen. Nach dem 1:4 in Charkiw droht aber gegen die ebenfalls zuletzt schwächelnde und mit einem Zehntel des Salzburger Budgets ausgestattete SV Ried die nächste Katastrophe.