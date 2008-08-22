Sandoz schwört auf Kundl

Wer heute in China nach westlichen Qualitätsstandards Medikamente produzieren wolle, habe kaum mehr Kostenvorteile, ist er überzeugt. Konkurrenten, die ihre Produktion nach China ausgelagert haben, hätten nicht bedacht, dass die Rohstoffsituation dort noch angespannter sei als in Europa. Besonders knapp sei Zucker, von dem allein Sandoz in Kundl pro Jahr 70.000 Tonnen verarbeitet. "Billige Arbeitskraft ist längst nicht mehr das Maß aller Dinge."



Weit mehr Sorgen als Konkurrenz aus Fernost machten ihm europakritische Tendenzen, die derzeit im Wahlkampf zu hören seien. "Wir sind ein internationaler Konzern mit 95 Prozent Exportquote, das ist kontraproduktiv."