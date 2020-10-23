Sanierungsoffensive löste 511 Millionen Euro an Investitionen aus

Wien. Die vor sechs Monaten ausgerufene Sanierungsoffensive im Gebäudebereich des Umweltministeriums kommt gut an. Bisher wurden 10.800 Anträge bewilligt oder werden derzeit noch bearbeitet. Zahlen des Umweltministeriums zufolge, die der "Wiener Zeitung" vorliegen, wurden bisher rund 46,4 Millionen Euro Fördermittel abgeholt und damit mehr als 511 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst.



Für thermische Sanierungen stellt der Bund im Rahmen der Initiative für die Jahre 2021 und 2022 Fördermittel in der Höhe von 750 Millionen Euro zur Verfügung. Weltweit ist der Gebäudesektor für 27 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. In Österreich verursachen Gebäude ein Drittel des Energieverbrauchs und 17 Prozent der Treibhausgase. "Mit dem nochmals mehr als verdoppelten Klimaschutzbudget für Österreich sorgen wir für einen grünen Umbau", so Umweltministerin Leonore Gewessler.

690 Förderanträge in Wien