SAP will Sybase kaufen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Der deutsche Software-Konzern SAP steht einem Medienbericht zufolge kurz vor dem Kauf des US-Rivalen Sybase für sechs Milliarden Dollar.
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Dies meldet die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf zwei Personen mit Kenntnis des Vorgangs. Allerdings sei ein Scheitern der Verhandlungen nicht auszuschließen, hieß es weiter.
Bei SAP war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Sybase-Aktien schossen in New York knapp 40 Prozent in die Höhe.
(Reuters)