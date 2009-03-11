Sarkozy: Frankreich kehrt vollständig in die NATO zurück

Der Moment sei gekommen, wieder voll und ganz als Mitglied des Bündnisses aufzutreten, sagte Sarkozy. Frankreich könne durch den Schritt seine internationale Rolle und seinen Einfluss in der Welt stärken. Sarkozy will das Land nun zum NATO-Gipfel Anfang April wieder vollständig in das Bündnis integrieren.



Dies stößt in Frankreich nicht nur auf Widerstand bei der Opposition, sondern auch bei Teilen der Regierungspartei UMP. Die Regierung hat eine Parlamentsdebatte darüber am 17. März deshalb mit der Vertrauensfrage verknüpft. Erhielte sie dort keine Mehrheit, müsste sie zurücktreten.