Sarkozy setzt sich von de Villepin ab

#Sarkozy für einen Aufschub der Reform



Nach Angaben der regierungsnahen Tageszeitung "Le Figaro" hat Sarkozy vorgeschlagen, den umstrittenen "Vertrag für die Erstanstellung", der für Mitarbeiter unter 26 Jahren eine zweijährige Probezeit ohne Kündigungsschutz vorsieht, einen Monat lang aufzuschieben, um Anpassungen mit den Sozialpartnern auszuhandeln. Dann erst könne man ihn probeweise für sechs Monate anwenden, um zu sehen, ob er tatsächlich Jobs schafft. Sarkozy fügte als kaum getarnte Drohung hinzu, dass er sich in Bezug auf seine Regierungsbeteiligung frei fühle, wenn man den Vorschlägen kein Gehör schenken solle. Wenn unter Sarkozys engen Mitarbeitern auch kaum jemand an eine unmittelbare Demission des Innenministers glaubt, so scheint ein vorgezogenes Ausscheiden von der Regierung dennoch möglich. Ursprünglich hatte Sarkozy geplant, Ende 2006 oder Anfang 2007 auf das Ministeramt zu verzichten, um sich ganz auf den Präsidentenwahlkampf konzentrieren zu können.

Vorentscheidung für Präsidentenwahl

Sarkozy ist sich wie de Villepin bewusst, dass sich der erste Durchgang im Rennen um den Elysee-Palast bereits jetzt in Bezug auf den Sozialkonflikt um den Kündigungsschutz abspielt. Wenn der Premier nicht siegreich aus dem Kräftemessen mit Gewerkschaften, Studenten und Oppositionsparteien hervorgeht, würde das wohl bedeuten, dass er den Wahlkampf schon vor seinem Beginn verloren hat. Zahlreiche politische Beobachter vermuten, dass de Villepin gerade deshalb um keinen Zoll nachgeben will. Der Innenminister und seine Anhänger interpretieren den Willen ihrer Wähler dagegen in dem Sinn, dass sie eine rasche Lösung des Konflikts anstreben. Gestärkt werden die Anhänger Sarkozys durch die schwere Verletzung eines Gewerkschafters bei Zusammenstößen mit der Einsatzpolizei am vergangenen Samstag.