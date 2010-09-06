"Sarkozys Aktion ist nur Placebo"

Positiv äußerte sich Krichbaum zu den EU-Ambitionen der Westbalkan-Staaten. So sei etwa Kroatien "heute schon weiter als die EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien", die nach dem Beitritt in ihren Reformbestrebungen deutlich nachgelassen hätten. Auch in Serbien seien die Fortschritte - etwa im wirtschaftlichen Bereich - "bemerkenswert", so der CDU-Politiker. Entgegenkommen sei jedenfalls wirksam: So hatten sich noch 2008 bei den Präsidentenwahlen viele Jungwähler für den nationalistischen Kandidaten Tomislav Nikolic entschieden - "sicher auch, weil es damals kein Visa-Abkommen mit der EU gab". Die neu gewonnene Reisefreiheit habe das geändert.



Im Zusammenhang mit dem Streitthema Kosovo zog Krichbaum einen Vergleich mit Deutschland heran: Auch sein Land habe sehr lange gebraucht, um den Verlust seiner Ostgebiete zu akzeptieren.