SARS-Fall bestätigt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte zunächst nicht von einer neuerlichen SARS-Erkrankung gesprochen. Sie wollte auf die Testergebnisse aus den USA warten. Der 27-jährige Mikrobiologe befindet sich weiter in Quarantäne, kann aber voraussichtlich noch diese Woche das Krankenhaus verlassen. "SARS war die erste Epidemie im 21. Jahrhundert, aber es wird nicht die letzte sein", sagte der Generaldirektor der WHO, Lee Jong-Wook am Wochenende. Er befürchte das Auftreten weiterer SARS-ähnlicher Krankheiten. Er warnte auch neuerlich vor einer möglichen Rückkehr von SARS im Winter.