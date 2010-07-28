Sauberes Wasser ist Menschenrecht

41 Staaten enthielten sich der Stimme, darunter auch die USA. Es gab keine Gegenstimme.



Die Resolution bedeutet kein Recht auf Wasser im Sinne des internationalen Rechts. Als Teil der Menschenrechtserklärung hat der Punkt aber eine hohe politische Bedeutung.



Der deutsche UN-Botschafter Peter Wittig sprach von einem Kompromiss, dem man zugestimmt habe und wies darauf hin, dass 884 Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser hätten und und mehr als 2,6 Milliarden Menschen keinen zu einfachen sanitären Anlagen.