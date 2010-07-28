Sauberes Wasser ist Menschenrecht

Die Vereinten Nationen haben am Mittwoch den Anspruch auf reines Wasser in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufgenommen. Die von Bolivien vorgelegte und von 33 anderen Staaten unterstützte Resolution wurde durch die Vollversammlung der 192 Mitgliedsstaaten mit großer Mehrheit angenommen.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
41 Staaten enthielten sich der Stimme, darunter auch die USA. Es gab keine Gegenstimme.
Die Resolution bedeutet kein Recht auf Wasser im Sinne des internationalen Rechts. Als Teil der Menschenrechtserklärung hat der Punkt aber eine hohe politische Bedeutung.
Der deutsche UN-Botschafter Peter Wittig sprach von einem Kompromiss, dem man zugestimmt habe und wies darauf hin, dass 884 Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser hätten und und mehr als 2,6 Milliarden Menschen keinen zu einfachen sanitären Anlagen.