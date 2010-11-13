Saudis ohne Facebook

Wie ein Sprecher der Behörde für Kommunikation am Samstag mitteilte, hätten die auf Facebook dargebotenen Inhalte hätten "eine Grenze überschritten".



Nach einigen Stunden wurde die Sperre wieder aufgehoben. In Saudi-Arabien werden auch andere unerwünschte Inhalte gefiltert.



Die Maßnahme dürfte im Zusammenhang mit der Aufnahme Saudi-Arabiens in das Gremium der UNO-Agentur für Frauenrechte UN Women stehen. Die Menschenrechtsorganisation UN Watch hat dies auf Facebook scharf kritisiert. Direktorin Hillel Neuer nannte es "moralisch pervers", wenn ein Land, "das Opfer von Vergewaltigungen auspeitscht und Frauen systematisch unterdrückt", die Möglichkeit erhalte, in einer Organisation zum Schutz der Rechte von Frauen mitzuarbeiten.



Saudi-Arabien



Saudi-Arabien versteht sich als arabisch-islamischer Staat. Die Justiz wird von Religionsgerichten nach den Regeln der Scharia ausgeübt.



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