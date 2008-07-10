Sauteuer, aber es wirkt: iPhone 3G wird verkauft

Die nächste Lieferung soll dementsprechend in der kommenden Woche in Österreich eintreffen.



Die Provider versprühen trotz der Zurückhaltung der Käufer beim ersten iPhone Optimismus: "Das Interesse der Kunden ist enorm und übertrifft unsere Erwartungen", sagt One-Chef Michael Krammer. Robert Chvátal, vorsitzender Geschäftsführer von T-Mobile, glaubt, dass das 3G auch für Business-Kunden interessant ist.



Krammer geht davon aus, dass die Internet- und Daten-Nutzung am iPhone 3G deutlich höher sein wird als bei bisherigen Geräten. Und damit, sei hinzugefügt, lässt sich im Zeitalter der sinkenden Telefontarife noch immer gutes Geld verdienen.



One verkauft das iPhone 3G mit 8 Gigabyte Speicher ab 149 Euro und mit 16 Gigabyte Speicher ab 229 Euro. Für Interessenten mit einem bestehenden One-Vertrag gibt es das Handy ab 99 Euro.



Monatlich zahlt man bei One für das iPhone 3G bis Jahresende 24 Euro (für 1.000 Gesprächsminuten in alle Netze, weitere 4.000 Minuten zu ONE, 100 SMS und 3 GB Datenvolumen), danach 39 Euro.



Selbstverständlich kann man auch entsperrte iPhones erwerben - und zwar völlig legal. In Belgien kostet die 8GB-Variante 525 Euro, das 16GB-Modell 615 Euro. In Italien wird das iPhone 3G auch als Prepaid-Handy ohne fixen Vertrag angeboten. Es kostet dann 499 (8 GB) respektive 569 Euro (16 GB).



Auf eBay wird es noch ein bisschen teurer. Die ersten 3Gs, die auf der Auktionsplattform angeboten wurden, fanden um 600 bis 700 Euro ihre Käufer.



Schwarzhandel in Asien



Schwierig wird es mit Direktimporten aus den USA. Um den Handel mit vertragsfreien iPhones zu verhindern, müssen nun neue Geräe im Geschäft aktiviert werden.



Völlig verhindern kann Apple den Handel auf dem Schwarzmarkt freilich nicht. In Südostasien sind schon vor dem offiziellen Verkaufsstart die ersten Geräte aufgetaucht.



Schlechte Kritiken



Bei ersten Praxistests hat das 3G übrigens nur mittelprächtig abgeschnitten. Die GPS-Funktionen reichen nicht aus, um ein Navigationsgerät zu ersetzen. David Pogue von der New York Times hat zudem eine Liste von Funktionen zusammengestellt, die er bei einem aktuellen Mobiltelefon sehen möchte. Dazu gehören ein Steckplatz Speicherkarten, Videoaufzeichnung, Videotelefonie, Bluetooth-Audio sowie MMS.



Tarife im Vergleich



One Große Plaudertasche mit iPhone PackT-Mobile ClassicT-Mobile SupremeT-Mobile FairplayInkludierte Freiminuten1000 in alle Netze, 4000 zu One1000 in alle Netzejeweils 1000 in alle Netze, ins Festnetz und zur Sprachbox1000 in alle NetzeSMS100 SMS frei, dann: 25 Cent pro SMS25 Cent pro SMS1000 in alle Netze25 Cent pro SMSDatenvolumen3 GB3 GB pro Monat innerhalb Österreichs. Mehr: 0,10 Euro/MB3 GB pro Monat innerhalb Österreichs. Mehr: 0,10 Euro/MBnicht inkludiertVisual Voicemail-inkludiertinkludiertnicht inkludiertMonatliche Gebühr10 Euro35 Eurofür die ersten 10.000 Kunden, dann 3945 Eurofür die ersten 10.000 Kunden, dann 55 Euro25 EuroGerätepreis8GB - 149 Euro,16GB - 229 Euro8GB - 149 Euro, 16GB - 229 Euro8GB - 99 Euro, 16GB - 179 Eurok.A.Rufnummernmitnahmekostenloskostenloskostenloskostenlos



Der Verkaufsstart des iPhone 3G erfolgte am 11. Juli weltweit. Eine umfassende Übersicht, wann der Verkauf des iPhone 3G wo startet, ist bei Apple abrufbar.



InformationeniPhone 3G: Technische Daten