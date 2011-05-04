Schädliche Inkonsequenz

Der Rad-Weltverband hat ein Machtwort gesprochen. Die UCI fordert den spanischen Verband auf, ein Verfahren gegen Ezequiel Mosquera einzuleiten. Er war im September 2010 positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden, blieb aber unbehelligt. Nur ein Beispiel für die Inkonsequenz der Spanier bei mutmaßlichen Dopingtätern. Ein bekannteres ist jenes von Alberto Contador. Er wurde nach seinen positiven Tests bei der Tour de France und nach langem Hin und Her vom nationalen Verband freigesprochen, fährt ab Samstag beim Giro, wird diesen wohl gewinnen und eventuell vom obersten Sportgerichtshof nachträglich verurteilt. Freilich ist das Schonen von Nationalhelden nicht nur in Spanien ein verbreitetes Phänomen. Ein Overrulen wäre aber noch unangenehmer als gleich ein konsequentes Vorgehen. Für alle Beteiligten.