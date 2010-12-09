Schämen Sie sich für sich selbst!

Die Welt ist schlecht, früher war alles besser. Überhaupt geht alles zugrunde. Kulturpessimismus ist keine neue Erfindung. Der Rückschluss, dass dahinter jedoch ein höheres Verantwortungsbedürfnis des einzelnen Bürgers steckt, ist eine kühne, naiv optimistische Hypothese. Denn es schämt sich immer einfacher für den anderen als für sich selbst. Und im anderen schämt man sich ja schließlich in der Projektion auch nur für das Eigene. Eigenverantwortung würde bedeuten, sich für sich selbst zu schämen, die eigene Untätigkeit, die eigene fehlende Zivilcourage oder Stagnation. Das erkannte schon der Philosoph Günther Anders in seiner schlichten Beobachtung: Man tut es, aber niemand ist es gewesen.