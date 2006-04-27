Scharfe EU-Kritik an Bulgarien

Wesentlich deutlicher äußerten sich zwei deutsche EU-Experten nach einer Untersuchung der Kernbereiche Justiz und Bekämpfung der organisierten Kriminalität an Ort und Stelle. Von "chaotischen" Zuständen, straflos operierenden kriminellen Banden, die mit der Politik zum Teil eng verflochten seien, und Menschenhandel berichteten die Richterin Susette Schuster und der hochrangige Kriminalbeamte Klaus Jansen laut "Financial Times".



Weitergabe von Daten an kriminelle Banden?



Gesetzesänderungen für Ermittlungen gegen die Köpfe der organisierten Kriminalität würden nicht angewendet, sagte Jansen. Ihm selbst seien aus Gründen "nationalen Interesses" Informationen verweigert worden. Dem Problem des Menschenhandels stünden die bulgarischen Behörden mit Desinteresse gegenüber. "Bulgarische Frauen sind ohnehin Prostituierte", hätte man ihm gesagt. Skeptisch äußerte sich Jansen auch über die Weitergabe polizeilicher Informationen an die bulgarischen Sicherheitskräfte. Damit könnten sie auch in die Hände krimineller Banden gelangen, befürchtet er. Praktisch keine Fortschritte seit Herbst bei der operativen Arbeit der Justiz attestierte Schuster. Schon damals hatte die Kommission die 60 bis 70 Auftragsmorde auf offener Straße in den letzten Jahren kritisiert.



Beide Experten waren im Auftrag der Brüsseler Behörde nach Sofia gefahren. Ihre Berichte fließen in die Bewertung der beiden Beitrittsländer am 16. Mai ein. Die Kommission verfüge aber noch über eine Vielzahl anderer Quellen, hieß es. Und vor allem die Abgeordneten der SPE drückten die Stimmung in Brüssel am deutlichsten aus.



Wenn "keine enormen Hindernisse" mehr auftauchen, sei die Frage nach dem Beitritt 2007 "mit einem klaren Ja" zu beantworten, sagte Fraktionschef Martin Schulz. Allerdings stellte Rehn den Beitrittsländern die Aktivierung von Schutzklauseln in Aussicht, "die bestimmte Rechte kurzfristig aussetzen". Diese kann die Kommission selbst aktivieren und betreffen jene Bereiche, wo die Beitrittsbedingungen noch nicht erfüllt sind.