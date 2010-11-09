Schäuble verliert Sprecher

"Michael Offer hat mich gebeten, ihn von seiner Funktion als Sprecher des Ministers zu entbinden. Diesem Wunsch habe ich heute entsprochen", dies teilte der Minister am Dienstag in Berlin mit. Ausdrücklich dankte der Minister Offer "für seinen unermüdlichen Einsatz und für seine Loyalität". Bereits am Wochenende hatte Schäuble sein Bedauern über die rüde öffentliche Kritik an seinem Sprecher ausgedrückt.



"Reden Sie nicht, Herr Offer!"



Schäuble hatte die Pressekonferenz zur Steuerschätzung am vergangenen Donnerstag vorübergehend aus Unzufriedenheit darüber verlassen, dass den rund 50 Journalisten die neue Prognose noch nicht schriftlich vorlag. Zuvor sagte er Offer in aller Öffentlichkeit, er habe bereits 20 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz darauf bestanden, dass alle Presseinformationen ausgeteilt werden sollten. Einwände seines Sprechers konterte der Minister mit den Worten: "Reden Sie nicht, sondern sorgen Sie dafür, dass die Zahlen verteilt werden." Auch im Anschluss machte Schäuble immer wieder vor den Journalisten spöttische Bemerkungen über den Sprecher und das Missgeschick mit den nicht verteilten Unterlagen.