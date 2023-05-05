"Schauderhaft langweilig"

"Ein gewaltiger Trauerchor erfüllte letzten Samstag die weite Erdenrunde, denn in der Nacht war ein Mächtiger dieser Welt heimgegangen, der weise und gut zugleich gewesen." Es waren pathetische Worte, mit denen das "Wiener Salonblatt" im Mai 1910 den Tod des englischen Königs Edward VII. vermeldete. Gleichzeitig räumte das Blatt seinem Nachfolger George V. viel Platz ein und lobte vor allem dessen "tadelloses Familienleben".

Das war damals nicht selbstverständlich. Dass König George, anders als nun sein Urenkel Charles III., mit einer skandalfreien Vita zur Krönung am 22. Juni 1911 in Westminster Abbey in London schritt, mag an seiner deutsch-englischen Ehefrau Maria (Mary) von Teck, deren Familie übrigens österreichische Bezüge hatte - ihr Vater Franz Graf von Hohenstein war in Kroatien geboren -, gelegen haben. Wobei, was weiß man schon? Ein strenger Vormund war der Royal in jedem Fall, dabei rieb er sich an seinem Erstgeborenen Edward derart hart, sodass dieser die Ansprüche seines Vaters nie erfüllen konnte - wie Edwards Beziehung zur US-Schauspielerin Wally Simpson zeigen sollte.

Doch zurück zu George. Mit dem Tod von Edward VII. am 6. Mai 1910 war dessen ältester, knapp 45-jähriger Sohn über Nacht zum König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland sowie zum Kaiser von Indien ausgerufen worden. Mit dieser Proklamation schlug auch die Stunde des Earl Marshal und 15. Herzogs von Norfolk, Henry Fitzalan-Howard, dem protokollgemäß die Ehre zukam, die Begräbnis- und Krönungsfeierlichkeiten zu organisieren.

Nur war der gute Herzog alles andere als geschickt darin, Veranstaltungen auszurichten, er verabscheute sogar große Zeremonien. Folglich verwundert es nicht, dass schon bei der Beerdigung von Edward VII. am 20. Mai einiges schieflief. Nicht nur strotzten die Zeremonie-Anweisungen und die Festordnung vor Fehlern (sodass sie über Nacht umgeschrieben werden mussten), auch kam es bei der Einteilung der Gäste zu Irritationen. Die Sitzordnung wirkte, monierten Kritiker, "wie ein Mosaik aus Unentschlossenheit und Konfusion". Dies blieb auch dem König nicht verborgen. Norfolk sei, meinte George, "ein charmanter, ehrenhafter, aufrichtiger kleiner Gentleman, der beste der Welt. Aber als Mann der Tat ist er völlig unmöglich."

König George V., 1923. © gemeinfrei, via Wikimedia

Prompt wurde der Earl Marshal von der Organisationsarbeit weggelobt und stattdessen das Office of Works, etwa dem k.u.k. Obersthofmeisteramt in Schönbrunn vergleichbar, mit den Vorbereitungen für die Krönung betraut. Und die Beamten ließen sich nicht lumpen. Für die Errichtung der Festrampe vor Westminster Abbey wurde eigens ein Architekt angeheuert sowie in der Kirche das "Theatre" samt Galerien und Ehrenlogen aufwendig hergestellt und dekoriert.

Entlang der Prozessionsroute durch London wurden nicht weniger als 50 Tribünen, die bis zu 3.500 Zuschauer fassen konnten, aufgebaut und hierfür mehr als zwei Tonnen Holz sowie 71 Tonnen Nägel und Schrauben verwendet. Auch mit Blick auf die Feierlichkeiten selbst wollte man nichts dem Zufall überlassen und hielt sich streng an das bis 1685 zurückreichende Protokoll. Mit der Direktion der Musik wurde Sir Frederik Bridge beauftragt, den Krönungsmarsch schrieb Sir Edward Elgar, der Schöpfer des Pomp & Circumstance March, der bis heute als inoffizielle englische Nationalhymne gilt.

Viele Deutsche

Für Königin Mary wiederum wurde die Fertigung einer neuen Krone in Auftrag gegeben - und diese mit einem der wertvollsten Diamanten, dem Koh-i-Noor, besetzt. Es handelt sich dabei im Übrigen um dieselbe Krone, die Charles’ Ehefrau Camilla bei ihrer Krönung tragen wird - allerdings ohne den Koh-i-Noor. Die neue Queen ließ ihn durch den noch größeren Cullinan-Diamanten, der 1905 in Südafrika gefunden wurde, ersetzen.

Thronbesteigung von König George V., , neben ihm Königin Mary. Erschienen in: "The Illustrated London News" © ullstein bild

Die in London geborene Mary war sowohl über ihren Mann George als auch über ihren württembergischen Großvater eng mit dem deutschen Adel verbunden. Dies kam auch in der Gästeliste zum Ausdruck, wo es nur so von deutschen Namen wimmelte. Aber auch zahlreiche nicht-deutsche Fürsten waren bei dieser Krönung vertreten. Neben den Romanows, Bourbonen, Oraniern, Savoyen und Bernadotte nach London gereist waren die (Kron-)Prinzen von Griechenland, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Monaco, Ägypten, Äthiopien, Japan, China, Siam und einiger indischer Bundesstaaten. Sogar der Vatikan erhielt eine Einladung und sandte einen gewissen Eugenio Pacelli nach England. Der sollte 1939 als Pius XII. den Papstthron besteigen.

Das Haus Habsburg war auf der Gästeliste hingegen nur mit der Nummer zwei der Thronfolge, dem erst 22-jährigen Erzherzog Carl Franz Joseph, vertreten. Dabei kam der Großneffe von Kaiser Franz Joseph eher unverschuldet zur Ehre dieses London-Besuchs. Laut Protokoll hätte Thronfolger Franz Ferdinand zur Krönung kommen sollen, allerdings sagte der wenige Wochen vor dem Termin wütend ab, als er erfuhr, dass seine Frau Sophie aufgrund ihrer nicht-royalen Herkunft in England auf keinen ebenbürtigen Empfang hoffen konnte. Als Franz Joseph die Bitte seines Neffen, die Herzogin von Hohenberg zur Erzherzogin zu erheben, ablehnte, ließ Franz Ferdinand die Reise stornieren - und Carl musste ran. Für den späteren Kaiser war die Reise, wie Briefe an seine künftige Frau zeigen, vor allem ein Ärgernis. Am 13. Juni 1911, nur wenige Tage vor dem Krönungstermin, hatte er mit Zita von Bourbon-Parma Verlobung gefeiert und hätte sie gern zur geplanten Papstaudienz nach Rom begleitet: "Es tut mir riesig leid, daß die dumme, blöde Politik uns verhindert, zusammen zum Heiligen Vater zu gehen."

Erzherzog Carl Franz Joseph als Feldmarschallleutnant, 1916 © gemeinfrei, via Wikimedia

Tatsächlich wurde schon die Anreise nach London für den Erzherzog zum Spießrutenlauf. Um den Empfang der europäischen Royals in Calais, wo die britische Yacht "Alexandra" wartete, reibungslos zu gestalten, hatte man für die Gäste Sonderzüge zusammengestellt. Carl fand sich zu seinem Unglück im "Orient-Express" - gemeinsam mit Italienern, Serben und Türken - wieder.

Während er mit dem serbischen Kronprinzen Alexander überraschend gut auskam, krachte er dafür mit Prinz Emanuele von Italien umso härter zusammen. "Er war sehr herablassend, das vertrage ich nicht", klagte Carl seiner italienischen Verlobten. Keinen sonderlich guten Eindruck machte auf Carl im Übrigen auch der türkische Kronprinz Şehzade Yusuf Izzeddin: "Der Kerl war dumm, kann nicht Französisch und stinkt nach allen Parfums der Welt, [so]daß ich die Handschuhe, mit denen ich ihm die Hand gab, wegwarf."

Cognac für "Türken"

Nach der Überfahrt über den Kanal ging die Reise mit einem "Riesenbahnzug mit zirka 30 Waggons" weiter nach London, wo die illustre Gesellschaft bereits zur ersten "Familienabfütterung", wie Carl es nannte, erwartet wurde. "Das Essen war schauderhaft langweilig, nachher mußten die Suiten vor den Majestäten defilieren", berichtete Carl. "Nach dieser Ramasuri war ein so genannter Ball beim Herzog von Sutherland, in Wirklichkeit ein Gedränge und Gepuffe."

Tatsächlich ging bei diesem Ereignis auch ohne Zutun des unglücklichen Earl Marshal einiges schief, was Carl zu spüren bekam: Erst war die japanische Prinzessin Fushimi, die er eigentlich hätte zum Souper geleiten sollen, nicht aufzutreiben, dann wurde der Erzherzog zu seinem Ärger "auf einen falschen Platz neben dem Serben" gesetzt. Immerhin blieb dem Habsburger die Gesellschaft der preußischen Prinzessin Luise, Herzogin von Connaught, erspart. "Die ist ja ein ausgemachtes Scheusal und so dummes Aussehen hat sie, wie die Kronprinzessin von Danilo von Montenegro", lästerte Carl.

Als sich am 22. Juni 1911 um 9.30 Uhr die Festprozession, bestehend aus nicht weniger als 25 Wagen, vom Buckingham Palace in Richtung Westminster Abbey in Bewegung setzte, war ganz London auf den Beinen. Erzherzog Carl saß mit dem deutschen Kronprinzenpaar und dem türkischen Thronfolger in einer der ersten Kutschen. Um die Zeit zu verkürzen, hatten der Habsburger und der Hohenzoller - zum Schrecken des Efendi - etwas Alkohol mitgebracht. "Mit dem Türken war so eine Hetz, wir haben ihm Cognac zu trinken gegeben, und das ist ja gegen den Islam", schrieb Carl amüsiert.

Langes Warten

Die Krönung selbst behielt der Erzherzog weniger lustig in Erinnerung: "Die Sache war ja wunderschön, aber doch gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. [...] In der Kirche mußten wir lange auf das Königspaar warten. Hierauf waren zirka zwei Stunden oder noch länger Ceremonien, von denen wir eigentlich nicht viel sahen." Bei der Rückfahrt durch Pall Mall und Piccadilly wurde der von 45.000 Soldaten und Seeleuten begleitete Tross von hunderttausenden Menschen bejubelt, zudem waren die meisten Gebäude festlich beleuchtet.

Den größten Eindruck machte auf Carl die offizielle Parade am Tag nach der Krönung, als sich das Königspaar in einem offenen Landau durch London chauffieren und feiern ließ. An Soldaten waren an dem Tag 55.000 Mann abgestellt, auch eine Offiziersdeputation des k.u.k. Feldhaubitzen-Regiments Nr. 12, dessen Inhaber der König von England war, marschierte mit. Für den Erzherzog ergab die Parade ein "farbenprächtiges Bild", wie er Zita mitteilte: "Es war ein Spalier von Soldaten, durch das der König fuhr; vor ihm ritten und marschierten Teile aller Truppen, englische und coloniale, die Inder waren besonders prächtig."

Auch von der traditionellen Coronation Review der britischen Flotte am 24. Juni bei Portsmouth ("der Clou der ganzen Geschichte") zeigte sich der Erzherzog beeindruckt. 185 Kriegsschiffe nahmen an dieser Demonstration teil, darunter 18 ausländische. Die österreichische Marine war durch die "SMS Radetzky" vertreten.

Nach vier Tagen waren die Krönungsfeierlichkeiten offiziell beendet. Für die meisten Fürsten war es das letzte große Treffen in Friedenszeiten. Auch Carl sollte König George vor und während des Ersten Weltkrieges nicht mehr begegnen. Erst nach seinem Amtsverzicht als Kaiser 1918 erinnerte er sich wieder an den englischen Monarchen und schrieb ihm von seinem Fluchtdomizil Eckartsau aus einen Brief, worin er George für die Rückeroberung seines Throns um 10.000 britische Soldaten bat. Das Schreiben blieb unbeantwortet. George regierte fast 26 Jahre und starb am 20. Jänner 1936.

Christoph Rella, geboren 1979, Autor und Historiker, arbeitet als Redakteur bei der "Wiener Zeitung".