Schauspielschüler auf dem Prüfstand

Während das ORF-TV Samstag am Hauptabend den "Fluch der Karibik 2" und die Reise von Hansi Hinterseer durchs Berchtesgadener Land über die heimischen Bildschirme flimmern ließ, hatte im 3sat die vom ORF produzierte Doku "Wie es uns gefällt" über den heurigen Wettbewerb von 17 namhaften Schauspielschulen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz Premiere. Der Film der Wiener Regisseurin Karina Fibich, die etwa auch für die Übertragung des Neujahrskonzerts 2012 verantwortlich zeichnete, berichtete über die vom Max-Reinhardt-Seminar veranstaltete Konkurrenz im Schönbrunner Schlosstheater. Die im letzten Jahr ihrer Ausbildung stehenden Schauspielschüler reüssierten in zum Teil recht anspruchsvollen Inszenierungen. Mit Interviews der Studenten, Proben- und Aufführungsausschnitten vermittelte der Film hautnah die Atmosphäre des Wettbewerbs - die Nervosität vor dem Auftritt, aber auch die freudige Erleichterung nach gelungener Aufführung der eigens für den einwöchigen Theaterwettstreit inszenierten Dramen. Die Doku blendete jedoch keineswegs die Schwierigkeiten der Schauspielschüler aus, nach dem Abschluss ihrer Ausbildung ein Engagement zu finden.



Auch wenn das Reinhardt-Seminar diesmal bei der Preisverleihung leer ausging, sollte das ORF-Fernsehen diesen Film möglichst bald zeigen. Nicht nur, weil die Wiener Schauspielschule 2013 beim nächsten Wettbewerb in Berlin wieder alle Chancen hat. Sondern weil die Doku Einblick in eine kaum gezeigte Facette der Theaterwelt gewährt.