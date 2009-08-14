Scheichs fahren im Volkswagen mit

Porsche verkauft einen Großteil seiner Optionen auf VW-Stammaktien an Katar. Dadurch würden für Porsche Barmittel in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro frei, teilte Porsche am Freitag in Stuttgart mit. Katar übernehme Optionen in Höhe von rund 17 Prozent der Stimmrechte an VW, sagte eine mit der Situation vertraute Person. Porsche lehnte eine Stellungnahme dazu ab und wollte auch keine weiteren Angaben zu dem Geschäft mit den VW-Optionen machen.



Falls es nicht zu der bis 2011 geplanten Verschmelzung von VW und Porsche komme, könne Katar die Stammaktien an die Familien Porsche und Piech zurückveräußern. Angaben zum Kaufpreis für die nicht börsennotierten Stammaktien machte Porsche nicht.