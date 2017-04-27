Scheidung auf britisch

Die Briten haben für einen Brexit gestimmt: 52 Prozent sprachen sich für

einen Austritt aus der EU aus, 48 Prozent für einen Verbleib. Somit ist

Großbritannien das erste Land, das die Union verlässt.

Am Samstag treffen sich in Brüssel die 27 verbliebenen EU-Staaten das erste Mal zu einem Gipfel ohne Großbritannien. Dort wird über die Zukunft Europas entschieden. Wie der Fahrplan zum EU-Austritt aussieht, sehen Sie in unserem Video.