Scheinheiliger Verband

Rekorde sind sinnstiftender Bestandteil des Sports. Der Beste aller Zeiten und Orte zu sein, ist die höchste Auszeichnung, die der Sport zu vergeben hat. Dass dieses Ziel oft ebenso viel Schlechtes wie Gutes gebracht hat, ist Tatsache. Dennoch pflegen zahlreiche Verbände ihre Rekordlisten oder diskutieren zumindest darüber. Die FIS ignoriert beim Skifliegen solche Listen und Diskussionen beharrlich. Das ist gleichermaßen konsequent wie scheinheilig. Denn natürlich macht ein möglicher Rekord den Reiz des Skiflug-Wochenendes in Vikersund aus, und natürlich hat die FIS mit der Genehmigung der Schanze diesen Reiz erst ermöglicht.