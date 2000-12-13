Schenken sie Auszeit für Körper und Seele

Ein passendes Geschenk für gestresste Zeitgenossen sind Gutscheine der heimischen Thermen. Ob für die verschiedensten Kombi-Pakete mit mehreren Nächtigungen in einem Thermenhotel und Eintritt in die Therme, Tageskarten, Therapien, einen Besuch im Thermenrestaurant oder -Shop, Massagen, Akkupressur oder Reiki - im umfangreichen Angebot der verschiedenen Thermenanlagen ist für jedes Weihnachtsbudget etwas Passendes dabei.



In Wien Favoriten lockt die Therme Oberlaa (01/680 09 0, www.oberlaa.at), im Burgenland bieten etwa Bad Tatzmannsdorf (www.burgenlandtherme.at) und die Sonnentherme Lutzmannsburg (0 26 15/871 71, www.sonnentherme.com) spezielle Weihnachtsgutscheine.



In der steirischen Thermenlandschaft lohnt sich zum Beispiel ein Besuch der Therme Loipersdorf (0 33 82/820 40, www. therme.at).