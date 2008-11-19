Schenker setzt auf den Balkan-Raum

"Wir müssen an der nationalen Distribution arbeiten", erklärte Schenker-Osteuropa-Chef Elmar Wieland bei einem Pressegespräch in Wien. "Wo es weiße Flecken gibt, wird sich DB Schenker verstärken."



Der Umsatz, den die Tochter der Deutschen Bahn (DB) in Bosnien-Herzegowina und Mazedonien erwirtschaftet, beträgt Schenker zufolge rund 15 Mio. Euro pro Jahr. "Allerdings muss man den Betrag in Relation zur geringen Kaufkraft in der Region sehen", betonte Wieland.



Zoran Lazoroski, Chef von Schenker in Mazedonien, sagte man spüre die Wirtschaftskrise bereits. Die Kunden zahlten deutlich später. "Bevor die Handelsunternehmen das Geld an den Spediteur überweisen, verwenden sie es lieber, um neue Waren zu bestellen", so Lazoroski.