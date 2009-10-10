Scheuch möchte kein wirtschaftsliberales BZÖ

Die von den Parteifreunden auf Bundesebene angestrebte wirtschaftsliberale Ausrichtung lehnt er ab und droht mit einer Partei der "zwei Geschwindigkeiten": "Wir brauchen mehr als eine Positionierung für fünf bis zehn Prozent."



Das BZÖ bespricht am kommenden Mittwoch im Parteivorstand die programmatische Ausrichtung der Partei. Sollten die Forderungen der Kärntner Landesgruppe bei Zuwanderung, Asyl und Ortstafelfrage dabei nicht berücksichtigt werden, will Scheuch "zwei Geschwindigkeiten" einschlagen: "Indem wir eine andere Themenführerschaft für Kärnten übernehmen, ohne dass wir damit den Bund blockieren, umgekehrt aber der Bund mit seiner Thematik Kärnten nicht schadet."



Wie das konkret aussieht, demonstrierte Kärntens Landeshauptmann Gerhard Dörfler bei der 10.-Oktober-Feier am Samstag in Klagenfurt, dem 89. Jahrestag der Volksabstimmung von 1920: Er beharrt auf einer 25-Prozent-Hürde für die Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln.



Brauchtumsverbände, Abwehrkämpferbund, eine Abordnung des Bundesheeres und Kärntens Spitzenpolitiker feierten im Landhaushof den Ausgang der Volksabstimmung mit Blasmusik und Ansprachen. Der Kärntner Heimatdienst, dessen Obmann Josef Feldner seit Jahren in der sogenannten Kärntner Konsensgruppe für eine konstruktive Lösung der Ortstafelfrage eintritt, wurde allerdings nicht eingeladen.