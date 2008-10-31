Scheuch will Haider-Nachfolger in Kärnten werden

Auch die notwendigen Nachbesetzungen in den Gremien würden vorgenommen werden, sagte Scheuch am Freitag.



Bundesspitze im März 2009



Der Bundesparteitag des BZÖ soll erst nach der für März geplanten Kärntner Landtagswahl stattfinden. Dort soll ein Nachfolger für Haider als Bundesparteichef gewählt werden.



Designiert wurde dafür sein früherer Pressesprecher Stefan Petzner. Ob es dazu kommt, wird von Beobachtern allerdings bezweifelt.



Beschwerde gegen Kabarett



Aktuell ist das BZÖ Kärnten damit beschäftigt, Unterschriften für eine sogenannte Popularbeschwerde an den Bundeskommunikationssenat (BKS) zu sammeln. Man will damit Beschwerde gegen eine satirische Sendung der Kabarettisten Stermann & Grissemann einlegen, die sich mit Kult um den Tod Jörg Haiders beschäftigt hat.