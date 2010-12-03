Schiefer als der Turm von Pisa

Trägt noch die frühere oder die jetzige Unterrichtsministerin die Schuld an einem katastrophalen Ergebnis? Sind die Resultate nur "mit Vorbehalt" zu genießen, wie die OECD mit Hinweis auf seinerzeitige Boykottaufrufe erklärt? Sind sie "über jeden Zweifel erhaben", wie Österreichs "Mister Pisa" Günter Haider meint? Kann die Schülerunion, die zum Boykott aufrief, auf diesen jetzt als "vollen Erfolg" stolz sein? Sagt Pisa überhaupt Entscheidendes über das Schulwesen eines Landes aus, wenn laut Experten die Schule nur zu einem Drittel Einfluss auf die Resultate hat?



Für die Feststellung, dass in Österreichs Bildungswesen - und zwar weit über die Schule hinaus - vieles schief liegt, bedarf es gar nicht mehr der Veröffentlichung der Pisa-Studie. Wäre das nicht so traurig, wäre die ganze Hysterie vielleicht sogar zum Schieflachen.