Schilling, Deutsche Mark, Peso und irisches Pfund sind "ewig"

Die bisherigen Landeswährungen werden in den einzelnen Euro-Ländern auf jeden Fall bis zum 28. Februar in allen Banken umgetauscht. Die Banken in Spanien, Frankreich und Portugal tauschen bis zum 30. Juni 2002 um, jene in Holland und Belgien bis zum 31. Dezember 2002.



Wer dann noch Münzen oder Geldscheine in den verschiedenen Landeswährungen hat, muss sie bei der jeweiligen Nationalbank wechseln. Dabei gelten in den einzelnen Ländern verschiedene Fristen.



Auf ewig können Österreicher, Deutsche, Spanier und Iren ihre ungültig gewordenen Schillinge, D-Mark, Peseten und Pfund bei den jeweiligen Nationalbanken einwechseln.



In den anderen Ländern gelten unterschiedliche Fristen, manchmal auch für Münzen und Banknoten:



Die italienische Nationalbank tauscht Lire bis zum 31. Dezember 2012 um.



Die Holländer können ihre Münzen bis zum 1. Jänner 2007 einwechseln, ihre Banknoten bis 2031.



Französische Francs können in Münzen bis zum 17. Februar 2005 gewechselt werden, in Banknoten bis zum 17. Februar 2012.



Belgier und Luxemburger, die schon bisher eine Währungsgemeinschaft hatten, müssen ihre Münzen bis 2004 wechseln, für Banknoten gibt es kein Limit.



Finnen können ihr altes Geld noch bis zum 1. März 2012 bei ihre Nationalbank eintauschen.



Portugiesen müssen ihre Escudo- und Centavo-Münzen bis 31. Dezember 2002 bei ihrer Nationalbank einwechseln. Banknoten werden noch 20 Jahre lang genommen.



Beeilen mit dem Umtausch müssen sich auch die Griechen. Drachmen in Münzenform werden von der griechischen Nationalbank zwei Jahre lang umgetauscht, Banknoten 10 Jahre lang.