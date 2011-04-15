Schlamassel, Schlamassel

Mit dem Geburtstag von der Maia wars so: Der Manu hat ihr Schuhe gschenkt, die ur nicht so leiwand waren. Das Geschenk von ihrm Ex war aber lässig, weshalb sich der Manu gleich doppelt gift hat. Den Klingelton, den ihr der Walter eingsungen hat, hat die Maia gleich wieder glöscht. Der Walter hats aber checkt und is zornig worn. An der Nachbarin ihre Keks hat sich die Maia an Zahn abbissen, die Keks sind im Müll glandet, die Nachbarin hats gmerkt und dem Manu a Szene gmacht. Jetzt hat der Manu ihr auch Keks backen, da waren aber Nüsse drin, und die Nachbarin hat an Allergischen kriegt. Die Maia is vom Zahnarzt davongrennt, der ihr schon a Spritzn gebn hat, draußen hat sie den Nikolaus und den Jesus troffen, wirr gredet und gspeichelt, weshalb später das Gerücht aufkommen is, die Maia hätt einen Schlaganfall ghabt. Die Gundi hat die Maia ja noch nie mögn, aber als sie das ghört hat, is sie doch zu ihr gfahrn und wollt sich ausredn. Dann hat sich aber das Missverständnis aufklärt und sie ham erst recht wieder gstritten.