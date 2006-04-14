Schlamperei soll Dammbau verzögert haben

"Forderungen waren nicht vorhersehbar"



Diese waren aber zum Teil gar nicht vorhersehbar, wird die Wasserstraßendirektion von Helmut Pablé, Geschäftsführer des Rechtsnachfolgers "via donau", verteidigt. Bei einem derartigen UVP-Verfahren müsse man teilweise ins Blaue arbeiten und hoffen, dass die Richtung stimmt. Immerhin wurde im Februar 2006 eine Fassung präsentiert, an der sich bisher nur zwei Umweltorganisationen stoßen. Für die Verhandlung im Juni sehe es also gut aus, meint Milota. Bei der "via donau" rechnet man damit, im Falle einer raschen Genehmigung in zwei Jahren mit dem Ausbau fertig zu sein.