Schlank durch Pizza!

Im Grunde hab ich ja immer vermutet, dass mich meine Waage anlügt. Deshalb stehe ich täglich vor ihr und skandiere "Lügenwaage, Lügenwaage ..." Bisher ließ sie sich davon nicht beeindrucken. Jetzt aber kann ich ihr die Fakten vor den Zeiger knallen. Also: Pasta macht nicht dick. Im Gegenteil: Spaghetti, Maccheroni, Strozzapreti und wie all diese Köstlichkeiten heißen, sind Schlankmacher! Wer sie isst, kommt zu einem ganz klar besseren Body-Mass-Index. Das hat eine Studie des Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed in Pozilli ergeben. Dass ausgerechnet ein italienisches Institut über das weltweit verbreitete italienische Gericht so befindet? - Ja, bitte, wer soll denn Spaghetti beurteilen können, wenn nicht die Italiener?



Möge diese Untersuchung Schule machen! Ich warte mit wachsendem Appetit auf die Untersuchung, mit der das Gesamtschweizerische Uhrenkalibrierungsinstitut Naegeli die fettverbrennende Wirkung des Käsefondues nachweist und das Münchner Institut zur Erforschung der Isardampfschifffahrt den Breznknödl als Schlankmacher etabliert. Dann wird auch das Wiener Amt für Natriumchloridangelegenheiten dem Mohr im Hemd bescheinigen, das Gewicht sozusagen im Handumdrehen zu reduzieren.



Und während das Gesamtschweizerische Uhrenkalibrierungsinstitut Naegeli, das Münchner Institut zur Erforschung der Isardampfschifffahrt und das Wiener Amt für Natriumchloridangelegenheiten mit ihren Untersuchungen befasst sind, gebe ich dem Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed eine Studie zur Pizza quattro formaggi in Auftrag. Ich verspreche mir davon die köstlichste Diät aller Zeiten.