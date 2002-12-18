Schlecht auf die Zukunft vorbereitet

Das Global Future Forum (GFF) - 2001 auf Initiative und mit Unterstützung des IT-Anbieters Unisys gegründet - ist eine global tätige unabhängige Vereinigung von Zukunftsforschern, Akademikern und Wirtschaftsexperten. Neben seiner Forschungstätigkeit führt das GFF regelmäßig Umfragen unter seinen rund 300 Mitgliedern durch (= Expert Panel Survey, EPS).



Die aktuelle Expertenumfrage des GFF kommt zum Ergebnis, dass große Firmen und Organisationen in naher Zukunft mit enormen Veränderungsprozessen konfrontiert sein werden. Die befragten Experten sind sich in hohem Maße darüber einig, dass Unternehmen und Organisationen künftig viel rascher als bisher auf wechselndes Konsumverhalten und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen am Markt reagieren müssen. Die Studie des Global Future Forum zeigt jedoch mangelhafte Zukunftsplanung:



Die Befragten sehen radikale Änderungen auf sich zukommen, meinen sich aber nur ungenügend dafür gerüstet. Nahezu 80% von ihnen erwarten innerhalb der kommenden fünf Jahre radikale Veränderungen für ihr Unternehmen. Gleichzeitig beantworteten aber auch 57% der Führungskräfte die Frage, wie ihr Unternehmen mit grundlegenden Veränderungen umgeht, mit "nicht effektiv". Der Mangel an Zukunftsbewusstsein und -interesse der Führungskräfte sei beunruhigend, angesichts der Tatsache, dass viele von ihnen nicht damit rechnen, in zwei Jahren noch in derselben Firma zu arbeiten, allerdings nicht überraschend, so die Experten.



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